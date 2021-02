Gaia Zorzi fa chiarezza: “Tommaso e Giulia Salemi? Non si cag*no da tempo, prima del GF Vip” (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è giunta al capolinea Dopo che Giulia Salemi non ha mandato Tommaso Zorzi in finale nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenata la guerra. Ormai gli scontri sono all’ordine del giorno ma recentemente si sono acuiti dopo quanto accaduto nella diretta di lunedì. Infatti entrambi si sono nominati reciprocamente e l’influencer italo-persiana, anche spinta dalle parole di mamma Fariba, ha infatti deciso di mandare al televoto il rampollo meneghino. Ovviamente quest’ultimo non ha per nulla digerito il gesto dell’ormai sua ex amica e nemmeno le dichiarazioni fatte dalla signora Tehrani che è entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla figlia. In tutto questo Gaia ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’amicizia traè giunta al capolinea Dopo chenon ha mandatoin finale nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenata la guerra. Ormai gli scontri sono all’ordine del giorno ma recentemente si sono acuiti dopo quanto accaduto nella diretta di lunedì. Infatti entrambi si sono nominati reciprocamente e l’influencer italo-persiana, anche spinta dalle parole di mamma Fariba, ha infatti deciso di mandare al televoto il rampollo meneghino. Ovviamente quest’ultimo non ha per nulla digerito il gesto dell’ormai sua ex amica e nemmeno le dichiarazioni fatte dalla signora Tehrani che è entrata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla figlia. In tutto questo...

Parpiglia : @zorzi_gaia Confermo soprattutto nell’ultimo anno. Confermo e non aggiungo altro. - Clotildevoil : Le dediche per Tommaso le dobbiamo far arrivare a @zorzi_gaia, così un giorno lui potrà vedere quante persone ha aiutato ?? #tzvip - Noiasinistra1 : @anailime01 @zorzi_gaia lo so che tu sei fiera di noi. Fiera di tutto quello che si è creato. ???? - nonhounnomee_ : RT @candemet8992: Il gf è ed è sempre stato questo: il suo sorriso, i suoi occhi che come un libro non aspettano che essere “letti” e compr… - candemet8992 : Il gf è ed è sempre stato questo: il suo sorriso, i suoi occhi che come un libro non aspettano che essere “letti” e… -