Finanziamento da 5 milioni per la startup di Ibrahimovic (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ibra Finanziamento Buddyfit – Zlatan Ibrahimovic mette a segno un nuovo colpo vincente. L’attaccante del Milan può infatti festeggiare un nuovo traguardo raggiunto da Buddyfit – la startup italiana di cui è parte – che ha chiuso ufficialmente un second round di investimenti di successo del valore di 5 milioni di euro. La startup, creata L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) IbraBuddyfit – Zlatanmette a segno un nuovo colpo vincente. L’attaccante del Milan può infatti festeggiare un nuovo traguardo raggiunto da Buddyfit – laitaliana di cui è parte – che ha chiuso ufficialmente un second round di investimenti di successo del valore di 5di euro. La, creata L'articolo

UniPadova : ?? Unipd selezionata per il finanziamento 50 borse di dottorato con il bando @EU_H2020 per un totale di 8.5 milioni… - infoitcultura : Buddyfit, la startup di home fitness che piace a Ibrahimovic e Diletta Leotta, chiude un finanziamento da 5 milioni… - GeoUnipd : RT @UniPadova: ?? Unipd selezionata per il finanziamento 50 borse di dottorato con il bando @EU_H2020 per un totale di 8.5 milioni di euro!… - elio_benvenuti : RT @dislessia: @MIsocialTW ha erogato alle #scuole un finanziamento di 85 milioni per l'acquisto di dispositivi per la fruizione della #DDI… - dislessia : @MIsocialTW ha erogato alle #scuole un finanziamento di 85 milioni per l'acquisto di dispositivi per la fruizione d… -