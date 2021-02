Discesa maschile Garmisch 5 febbraio 2021 | start list | pettorali di partenza e azzurri in gara

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In attesa dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo, i riflettori della Coppa del Mondo di sci alpino vengono puntati sulladi. Venerdì 5alle ore 11:30 andrà in scena lache vedrà settein lotta a partire da Dominik Paris che scenderà sulla neve col pettorale numero 5. Ad aprire i giochi, invece, ci penserà l’austriaco Matthias Mayer col pettorale numero 1. Ecco lacompleta.(Venerdì 5) 1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head 2 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head 4 194167 MUZATON Maxence ...

Garmisch, 4 febbraio 2021 " Ultime due giornate di gare di coppa del mondoprima dei Mondiali di Cortina , al via l'8 febbraio. Il circus fa tappa a Garmisch per unalibera, anticipata a venerdì 5 febbraio, e un supergigante, spostato a sabato. Oggi prove di ...... la giuria, insieme al comitato organizzatore locale, ha deciso di invertire il super - G e lain programma per Coppa del Mondo di sci alpinodi Garmisch - Partenkirchen (Germania). ...Venerdì 5 febbraio (ore 11.30) si disputerà la discesa libera maschile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. In Germania andrà in scena la penultima gara prima dei Mondi ...Ultime due gare di coppa del mondo prima dei mondiali, a Garmisch discesa venerdì e supergigante sabato: Paris e Innerhofer cercano conferme ...