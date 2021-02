Danilo | «La Roma può vincere lo scudetto Dopo la sconfitta contro l’Inter…»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il difensore della Juventus,, ha parlato in vista della sfidala. Ecco le dichiarazioni di uno dei punto fermi di Pirlo, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.– «Secondo me è una delle squadre più forti anche in Italia, hanno un buon allenatore e giocatori di qualità. Possonolo». CAMBIO MARCIA POSTINTER – «E’ successo un po’ di tutto. L’atteggiamento mentale segue quello che facciamo sul campo. Quellaè stata dura per noi ma venivamo da partite giocate molto bene con un bell’atteggiamento. Quelle squadre che arrivano in fondo, imparano subito dalle sconfitte». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Juventus, Danilo a Sky: 'Dopo la sconfitta con l'Inter c'è stato cambio di atteggiamento': Il difensore brasiliano… - sportli26181512 : Juve, Danilo: 'Il ko con l'Inter ci ha fatto male, ma poi siamo tornati più forti di prima. Come le grandi squadre'… - valente_danilo : Roma Marconi 03/02/21 | Riepilogo giornaliero Vento: 6.5 km/h NE Raffica: 20.9 km/h Temperatura: 16.3 | 10.2 °C Um… - rivalta_danilo : @marilovesgr33n Esatto . Forza Roma . - Nino_TheBest : @Bea_Mary84 Qualora martedì ci mandassero un arbitro con istruzioni precise e dettagliate, in caso di qualificazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Roma

è uno dei jolly di Andrea Pirlo, tra i giocatori maggiormente utilizzati dall'allenatore ... Vi apprestate ad affrontare la, è una tra le candidate per lo scudetto? 'Secondo me è una delle ..., 04 feb 16:00 - Il senatore del Movimento cinque stelle ed ex ministro delle Infrastrutture,Toninelli, afferma che "per capire il grado di restaurazione...Il difensore della Juventus, Danilo, ha parlato in vista della sfida contro la Roma. Ecco le dichiarazioni di uno dei punto fermi di Pirlo ...Il successo bianconero significherebbe terzo posto: superate Milan, Napoli (in Supercoppa) e Inter (in Coppa Italia), i giallorossi sono l’unica delle Top 5 imbattuta con Pirlo dopo il 2-2 all’andata.