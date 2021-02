Covid Veneto, Zaia: “Rt a 0,65, infezione sta crollando” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “L’indice Rt stimato è 0,65, e l’incidenza su 100mila abitanti che abbiamo calcolato è 113 solo dieci giorni fa era 400”. Luca Zaia, governatore del Veneto, delinea il quadro dell’epidemia di Covid nella regione. “In Veneto abbiamo una curva dell’infezione atipica, che sta crollando. Ma spero che i veneti non la prendano come un ‘liberi tutti'”, dice Zaia. “Non vuol dire che sia finita. Nelle altre regioni ci sono alti e bassi, e alcune crescono. E ogni giorno in Italia abbiamo 500 decessi. Ci piacerebbe che qualcuno desse una lettura di questo andamento straordinario della curva, di certo ci abbiamo messo impegno in un contact tracing forte, nei tamponi e negli isolamenti”, aggiunge. “Con il governo ieri abbiamo stabilito che il vaccino Pfizer e quello Moderna ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) “L’indice Rt stimato è 0,65, e l’incidenza su 100mila abitanti che abbiamo calcolato è 113 solo dieci giorni fa era 400”. Luca, governatore del, delinea il quadro dell’epidemia dinella regione. “Inabbiamo una curva dell’atipica, che sta. Ma spero che i veneti non la prendano come un ‘liberi tutti'”, dice. “Non vuol dire che sia finita. Nelle altre regioni ci sono alti e bassi, e alcune crescono. E ogni giorno in Italia abbiamo 500 decessi. Ci piacerebbe che qualcuno desse una lettura di questo andamento straordinario della curva, di certo ci abbiamo messo impegno in un contact tracing forte, nei tamponi e negli isolamenti”, aggiunge. “Con il governo ieri abbiamo stabilito che il vaccino Pfizer e quello Moderna ...

