Coronavirus, Cts: dal 15 febbraio ok a impianti sciistici aperti in zona gialla (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli impianti sciistici nelle Regioni gialle a partire dal 15 febbraio potranno riaprire al pubblico le loro piste. È quanto riporta un’indiscrezione dell’Ansa in merito ad una riunione del Comitato tecnico-scientifico che esaminava il protocollo messo a punto dalla Regioni lo scorso 28 gennaio. Da quanto è emerso sarebbe invece stata bocciata l’ipotesi di un’apertura anche in zona arancione con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2. “Ora va tolto il divieto di circolazione tra le Regioni, abbiamo bisogno di sapere che si possa venire in montagna – ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), Valeria Ghezzi, commentando la notizia – Non voglio pensare che le imprese interrompano la cassa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Glinelle Regioni gialle a partire dal 15potranno riaprire al pubblico le loro piste. È quanto riporta un’indiscrezione dell’Ansa in merito ad una riunione del Comitato tecnico-scientifico che esaminava il protocollo messo a punto dalla Regioni lo scorso 28 gennaio. Da quanto è emerso sarebbe invece stata bocciata l’ipotesi di un’apertura anche inarancione con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2. “Ora va tolto il divieto di circolazione tra le Regioni, abbiamo bisogno di sapere che si possa venire in montagna – ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), Valeria Ghezzi, commentando la notizia – Non voglio pensare che le imprese interrompano la cassa ...

DividendProfit : Coronavirus, Cts: dal 15 febbraio ok a impianti sciistici aperti in zona gialla - franser_real : Coronavirus: i dati aggiornati al 4 febbraio - infoitinterno : Coronavirus, il Cts dà l'ok all'apertura degli impianti sciistici in zona gialla, nessun via libera in zona arancio… - infoitinterno : Coronavirus, via libera del Cts alla riapertura degli impianti sciistici dal 15 febbraio. Ma solo nelle zone gialle - iodiuba : Coronavirus, Locatelli: '20 milioni di vaccinati entro giugno' | Sci, dal Cts ok all'apertura degli impianti in zon… -