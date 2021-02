‘Casa dello spaccio’ ad Acilia: sotto sequestro oltre 1 kg di cocaina e una pistola, arrestata 45enne (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una vera e propria casa dello spaccio ad Acilia: è questo quello che è stato scoperto dai Carabinieri. Al termine di una mirata attività antidroga, i militari della Stazione di Acilia hanno arrestato una donna di 45 anni, residente ad Acilia: per lei le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detezione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Casa dello spaccio ad Acilia I militari, dopo aver monitorato per alcuni giorni l’insolito via-vai dall’abitazione della donna e avendo il sospetto che all’interno potessero svolgersi attività illecite, hanno fatto scattare una perquisizione nello stabile. Proprio qui sono stati trovati oltre 1 Kg di cocaina, il materiale necessario per il “taglio” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una vera e propria casaspaccio ad: è questo quello che è stato scoperto dai Carabinieri. Al termine di una mirata attività antidroga, i militari della Stazione dihanno arrestato una donna di 45 anni, residente ad: per lei le accuse sono di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detezione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Casaspaccio adI militari, dopo aver monitorato per alcuni giorni l’insolito via-vai dall’abitazione della donna e avendo il sospetto che all’interno potessero svolgersi attività illecite, hanno fatto scattare una perquisizione nello stabile. Proprio qui sono stati trovati1 Kg di, il materiale necessario per il “taglio” ...

