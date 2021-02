Avvelenato giovane esemplare di lupo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il bracconaggio è di già di per sé un atto illecito molto grave ma quando questo viene messo in atto attraverso il rilascio nell'ambiente di bocconi avvelenati, i danni possono essere imprevedibili. L'...

Ed è proprio quest'ultimo caso quello che si è verificato recentemente non molto distante da Pescia: unesemplare di lupo (Canis lupus) è stato rinvenuto morto senza segni di lesioni esterne. ...Unlupo è stato trovato morto nei dintorni di Pescia senza segni di lesioni esterne. Il ...con l'autopsia e dalle successive analisi tossicologiche si è scoperto che il lupo è stato...Un giovane lupo è stato trovato morto nei dintorni di Pescia senza segni di lesioni esterne. Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie di Bologna ha ...Carabinieri di Pistoia a caccia di bracconieri. Il bracconaggio è di già di per sé un atto illecito molto grave ma quando questo viene messo in atto attraverso il rilascio nell’ambiente di bocconi avv ...