giornata di piuttosto ricca nei due tornei Atp Challenger della settimana, vale a dire Quimper e Antalya. In entrambe le località si completa il tabellone degli ottavi di finale. In particolare in Francia ci sarà anche un po' di azzurro poichè sul cemento al coperto della cittadina della Bretagna scenderà in campo Thomas Fabbiano. In Turchia, invece, Alessandro Giannessi è già qualificato per i quarti dove domani sfiderà il cileno Alejandro Tabilo Atp Challenger Quimper, Fabbiano sfida il tedesco Martrer Con il tennis maggiore messo in ginocchio dal caso di pandemia scoperto a Melbourne, l'attenzione degli appassionati si sposta nuovamente sul circuito degli Atp Challenger. A Quimper, dunque, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Challenger Tennis, Andy Murray raddoppia: a Biella giocherà anche l'Atp 80

La parte nota del racconto " seppur clamorosa " è che l'ex numero 1 del mondo parteciperà al challenger Atp 125 Biella 2 con 132.280 dollari di montepremi , in programma sul veloce indoor del ...

Tennis, conto alla rovescia per i Campionati Internazionali Città di Biella

E' partito il countdown per i Campionati Internazionali Città di Biella di tennis, uniche due date in Italia a febbraio dei tornei indoor ATP Challenger, che si svolgeranno sui campi del Pala Pajetta e del Joker di Piazza Falcone, dove, già da questa sera, giocatori del calibro di Sebastain Korda, statunitense e figlio d'arte di Petr (...

Atp Challenger Quimper e Antalya, il programma della giornata Metropolitan Magazine Italia Tennis, Carlos Alcaraz ancora più precoce di Jannik Sinner. I numeri

Non ci sono dubbi che lo spagnolo Carlos Alcaraz, classe 2003, sia uno di quei giocatori dal grande futuro nel circuito ATP, che potrebbe davvero caratterizzare un'epoca. Talento e mentalità non fanno ...

