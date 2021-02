Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale a Los Angeles, le condizioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dagli Stati Uniti arrivano notizie poco rassicuranti per i fan di Alessandro Del Piero. L’ex attaccante della Juventus e della nazionale italiana è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles , dove... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dagli Stati Uniti arrivano notizie poco rassicuranti per i fan diDel. L’ex attaccante della Juventus e della nazionale italiana è statoina Los, dove...

La7tv : #specialimentana 'C'è una fragilità democratica enorme, un Parlamento lontano anni luce del Paese. Non si vota perc… - matteosalvinimi : “Salvini ha ragione sull'immigrazione, ma dobbiamo attaccarlo”. Ricordate le famose chat? Ho chiamato prima in dire… - La7tv : #tagada Alessandro Sallusti commenta le parole di #Berlusconi su #MarioDraghi: 'Incomprensibile non appoggiarlo, l'… - matoslainolvid1 : @UEFAcom_it @juventusfc Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic, Blasi, Gigi Buffon, Birindelli, Alessan… - GruppoSapir : Il Presidente del @RavennaFC, Alessandro Brunelli, ha consegnato al Presidente di #Sapir, Riccardo Sabadini, la mag… -