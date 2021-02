Ad 'Amici' Aka7even in lacrime dopo la rottura con Martina: lei corre da Raffaele (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un triangolo pericoloso sta mettendo a rischio gli equilibri dentro la casetta di 'Amici'. La storia d'amore tra Martina e Aka7even pare essere arrivata alle battute finali. La ballerina ha rotto con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un triangolo pericoloso sta mettendo a rischio gli equilibri dentro la casetta di ''. La storia d'amore trapare essere arrivata alle battute finali. La ballerina ha rotto con ...

zazoomblog : Amici Martina lascia ancora Aka7even: lui fa un gesto clamoroso - #Amici #Martina #lascia #ancora - n0rahh1 : RT @simoqueen98: Perché guardo amici 10% per sentire i cantanti 10% per vedere i ballerini 10% per le sfide 70% per seguire la love story… - zazoomblog : Amici la Miliddi chiude con Aka7even. Lui in lacrime lei corre da Raffaele - #Amici #Miliddi #chiude #Aka7even. - L_Day_Day_L : Martina una bambina e aka7even un sottone amici e diventato uomini e donne che schifo -.- #Amici20 - asia05133583 : RT @LaGio_91: Cioè #aka7even ha 20 anni cazzo, 20. Ma manco a 13 anni uno è messo così. Tappetino a livello pro che manco Gemma Galgani. #A… -