‘Uomini e Donne’ | anticipazioni del 02 02 2021 | una super discussa ex dama torna in studio per confrontarsi con Armando Incarnato | il trono di Sophie Codegoni è agli sgoccioli

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo la scelta di Davide Donadei, ieri 2 febbraio si è registrata un'altra puntata di Uomini e Donne, in cui sono stati presentati i nuovi tronisti, come ci anticipa UominieDonneClassicoeOver: Ci sono state le solite litigate tra Tina e Gemma. Poi l'entrata dei nuovi tronisti.invece ha fatto le esterne con entrambi i corteggiatori e Maria ha chiesto ai partecipanti del parterre chi sceglierà secondo loro tra i due, perciò si presuppone che la scelta sia a breve. Successivamente c'è stato un confronto tra Veronica, l'ex di Giovanni, ein. Al centro delloGero, che sentiva sia Claudia che Licia e decide di interrompere le storie per via dei figli suscitando molte polemiche. E voi chi pensate che sceglierà?