Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e mercoledì 3 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale studio la carta i draghi giocata dal Quirinale dopo il nulla di fatto delle sue Roberto Fico È l’ultima prima della deriva elettorale ma scuote La politica non voteremo un esecutivo tecnico guidato da draghi ufficializza il MoVimento 5 Stelle per noi l’unico governo possibile e politico la sovranità appartiene al popolo scandisce Salvini mentre per meloni meglio il voto causa Forza Italia che ricorda la stima Antica attraverso sconi è l’ex presidente della BCE Renzi Claudia Mattarella Zingaretti attacchi televisive dichiara che il PD è pronto al confronto per il bene del paese il vaccino astrazeneca somministrato preferibilmente gli under 55 senza patologie gravi è in giudizio conclusivo dell’aifa dopo una querelle che va avanti da sabato oggi l’incontro tra governo e ...