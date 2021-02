Temptation Island Alessia Marcuzzi nel mirino dell’ex protagonista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Temptation Island Alessia Marcuzzi finisce ancora una volta nel mirino di una ex protagonista, stiamo parlando di Sofia Calesso: ecco il motivo. Alessia Marcuzzi, Fonte foto: Instagram (@ AlessiaMarcuzzi)E’ da qualche settimana che si inseguono delle voci che per adesso non hanno trovato alcun tipo di fondamento se non nella persona che ha fatto scatenare il gossip, si tratta di una ex protagonista del reality di Canale Cinque. Ha partecipato in passato ad una delle edizioni condotte da Filippo Bisciglia insieme al suo compagno Alessandro, ma al centro del gossip ci è finita per le sue parole della conduttrice dell’edizione vip. La sua accusa è quella seconda la quale, la conduttrice ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)finisce ancora una volta neldi una ex, stiamo parlando di Sofia Calesso: ecco il motivo., Fonte foto: Instagram (@)E’ da qualche settimana che si inseguono delle voci che per adesso non hanno trovato alcun tipo di fondamento se non nella persona che ha fatto scatenare il gossip, si tratta di una exdel reality di Canale Cinque. Ha partecipato in passato ad una delle edizioni condotte da Filippo Bisciglia insieme al suo compagno Alessandro, ma al centro del gossip ci è finita per le sue parole della conduttrice dell’edizione vip. La sua accusa è quella seconda la quale, la conduttrice ...

