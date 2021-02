Tajani “Draghi personalità di alto profilo, valuteremo contenuti” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Durante l’incontro che avremo con Draghi valuteremo i contenuti e decideremo il da farsi”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, al termine del vertice del centrodestra. sfe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Durante l’incontro che avremo cone decideremo il da farsi”. Lo ha detto Antonio, vicepresidente di Forza Italia, al termine del vertice del centrodestra. sfe/sat/red su Il Corriere della Città.

Antonio_Tajani : L'incarico conferito a Mario #Draghi è un incarico conferito ad una persona di alto profilo e durante l'incontro c… - robythor : RT @AleDaPrato5: @robythor @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Antonio_Tajani @FrancescoLollo1 @borghi_claudio @msgelmini non avevo dubbi che… - darianichele : RT @saraosalvatore: Mi piacerebbe che tutto il Cdx non votasse la fiducia a Draghi @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi @Antonio_Taj… - CorriereCitta : Tajani “Draghi personalità di alto profilo, valuteremo contenuti” - Majden3 : RT @emme_sette: Su @SkyTG24 un ospite sta delirando: sta pensando che sarebbe giusto dare, per conclamate capacità, incarichi a Giorgetti,… -