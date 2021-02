Sky conferma: il Napoli giocherà con il 3-4-3 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A poco più di un’ora dal fischio d’inizio della semifinale di Coppa Italia tra il Napoli di Gattuso e l’Atalanta di Gasperini, Massimo Ugolini è intervenuto in diretta a Sky Sport per dare le ultime novità sulla formazione azzurra che scenderà in campo al Maradona. Il mister dovrebbe confermare quelle che erano le ipotesi del pomeriggio giocando con il 3-4-3. “Ore decisive per il futuro del Napoli. Un Napoli profondamente diverso, Gattuso schiera un 3-4-3 con Manolas, Koulibaly e Maksimovic nella difesa a 3. Due tra Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, con Bakayoko e Demme sulla mediana. Davanti, Politano e Insigne con Lozano falso nueve. Per Gasperini, in campo i titolarissimi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A poco più di un’ora dal fischio d’inizio della semifinale di Coppa Italia tra ildi Gattuso e l’Atalanta di Gasperini, Massimo Ugolini è intervenuto in diretta a Sky Sport per dare le ultime novità sulla formazione azzurra che scenderà in campo al Maradona. Il mister dovrebbere quelle che erano le ipotesi del pomeriggio giocando con il 3-4-3. “Ore decisive per il futuro del. Unprofondamente diverso, Gattuso schiera un 3-4-3 con Manolas, Koulibaly e Maksimovic nella difesa a 3. Due tra Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, con Bakayoko e Demme sulla mediana. Davanti, Politano e Insigne con Lozano falso nueve. Per Gasperini, in campo i titolarissimi”. L'articolo ilsta.

