Per gli utenti NoxPlayer emulatore Android : non scaricare alcun aggiornamento finché BigNox non invia la notifica di aver mitigato la minaccia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I ricercatori della sicurezza informatica hanno rivelato oggi un nuovo attacco alla catena di fornitura rivolto ai giocatori online compromettendo il meccanismo di aggiornamento di NoxPlayer, un emulatore Android gratuito per PC e Mac. Soprannominata " Operazione NightScout " dalla società di sicurezza informatica slovacca ESET, la campagna di sorveglianza altamente mirata prevedeva la distribuzione di tre diverse famiglie di malware tramite aggiornamenti dannosi su misura a vittime selezionate con sede a Taiwan, Hong Kong e Sri Lanka. NoxPlayer, sviluppato da BigNox con sede a Hong Kong, è un emulatore Android che consente agli utenti di giocare a giochi mobili su PC, con supporto per tastiera, gamepad, registrazione di script e più ...

