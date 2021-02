Napoli: Benitez, non era De Laurentiis (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo aver letto i tweet di Aurelio De Laurentiis, in qualità di direttore responsabilissimo di questo grande giornale, mi sento di dovere delle scuse ai tifosi napoletani. Ci siamo sbagliati: il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo aver letto i tweet di Aurelio De, in qualità di direttore responsabilissimo di questo grande giornale, mi sento di dovere delle scuse ai tifosi napoletani. Ci siamo sbagliati: il ...

salvione : Napoli: Benitez, non era De Laurentiis - sportli26181512 : #Napoli: Benitez, non era De Laurentiis: - tuttoatalanta : La spinta che serviva alla Juventus: finalmente all’altezza in Serie A. L’Inter cade in piedi, perché Conte è a tes… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, la presenza di Giuntoli più preziosa dell'eventuale arrivo di Benitez - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, la presenza di Giuntoli più preziosa dell'eventuale arrivo di Benitez -