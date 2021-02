Mercato Moto, Ancma: 2021 inizia con una frenata, -18,2% a gennaio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il nuovo anno per il Mercato delle due ruote si apre con una frenata. A gennaio 2021 le immatricolazioni di Moto, scooter e cicloMotori hanno complessivamente fatto segnare un -18,2% (13.439 veicoli immatricolati) sullo stesso mese dell’anno scorso . A comunicarlo è Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) che indica tra le cause “il prolungamento delle misure di contenimento della pandemia e il perdurare dell’emergenza sanitaria, oltre che il ricorso al telelavoro che ha limitato gli spostamenti, soprattutto nei contesti urbani”. “Fattori che, insieme a un contesto economico incerto e a un andamento climatico del mese particolarmente freddo, hanno inciso in particolare sul Mercato di scooter e ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il nuovo anno per ildelle due ruote si apre con una. Ale immatricolazioni di, scooter e ciclori hanno complessivamente fatto segnare un -18,2% (13.439 veicoli immatricolati) sullo stesso mese dell’anno scorso . A comunicarlo è(Associazione Nazionale Ciclociclo e Accessori) che indica tra le cause “il prolungamento delle misure di contenimento della pandemia e il perdurare dell’emergenza sanitaria, oltre che il ricorso al telelavoro che ha limitato gli spostamenti, soprattutto nei contesti urbani”. “Fattori che, insieme a un contesto economico incerto e a un andamento climatico del mese particolarmente freddo, hanno inciso in particolare suldi scooter e ...

