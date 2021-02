Mario Draghi accetta l’incarico per formare il governo tecnico

(Di mercoledì 3 febbraio 2021), è il suo giorno. Da tanti evocato, da molti temuto, è sempre stato il “convitato di pietra” di questa crisi di. Adesso però la svolta. È lui il presidente del Consiglio incaricato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che lo aveva convocato per stamani 3 febbraio. L’ex governatore della Banca centrale europea è arrivato qualche minuto prima delle 12 per il colloquio fissato al Quirinale. E vie rimasto per un’ora e mezzo. Le parole di“Ringrazio il presidente della Repubblica, è un momento difficile – ha dichiarato-. Il presidente ha ricordato la drammatica crisi sanitaria e i suoi effetti. La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte all’altezza della situazione. Vincere la pandemia, fare la campagna vaccinale, rilanciare il Paese sono le sfide. Abbiamo a ...

Il nome di Mario Draghi, premier incaricato da Mattarella di formare un nuovo governo, divide le varie anime del Movimento 5 Stelle. Lunghissimo colloquio al Quirinale tra il capo dello Stato e l'ex governatore della Banca d'Italia ed ex-presidente della BCE. L'attenzione ora è tutta puntata sul comportamento delle forze politiche parlamentari presso le quali qualunque incaricato dal Quirinale deve trovare i numeri per la Fiducia.