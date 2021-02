L’Estate in cui Imparammo a Volare (Firefly Lane), un life drama ingenuo ma piacevole su amicizia e diversità (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In italiano è L’Estate in cui Imparammo a Volare, il titolo originale è quello del romanzo di Kristin Hannah da cui la serie è tratta, Firefly Lane. La nuova serie Netflix con protagoniste Katherine Heigl e Sarah Chalke, prodotta dalla stessa autrice del libro e disponibile dal 3 febbraio, è un life drama ben scritto ed interpretato, che propone un excursus emozionale in trent’anni di vita di due donne agli antipodi. Una trama che suona certamente già sentita, ma con un buon intreccio favorito dalla struttura narrativa su più piani temporali: ne L’Estate in cui Imparammo a Volare ci sono le giovani Tully e Kate (Heigl e Chalke) quattordicenni alla scoperta della loro identità negli anni Settanta, poi ventenni e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In italiano èin cui, il titolo originale è quello del romanzo di Kristin Hannah da cui la serie è tratta,. La nuova serie Netflix con protagoniste Katherine Heigl e Sarah Chalke, prodotta dalla stessa autrice del libro e disponibile dal 3 febbraio, è unben scritto ed interpretato, che propone un excursus emozionale in trent’anni di vita di due donne agli antipodi. Una trama che suona certamente già sentita, ma con un buon intreccio favorito dalla struttura narrativa su più piani temporali: nein cuici sono le giovani Tully e Kate (Heigl e Chalke) quattordicenni alla scoperta della loro identità negli anni Settanta, poi ventenni e ...

OperaSpaziale : L'estate in cui imparammo a volare di Kristin Hannah: il romanzo da cui è tratta la serie Netflix disponibile a feb… - MovieTrainercom : L'estate in cui imparammo a volare #FireflyLane: da oggi su #Netflix la serieTV di #MaggieFriedman, tratta dal roma… - DrApocalypse : Ho visto 6 minuti di “L’Estate in cui imparammo a volare” e vorrei cavarmi gli occhi. Salvate Katherine Heigl. - 3Cycle_ : @KatieHeigl ci è mancata, perciò grazie a @NetflixIT che ce la riporta in tv con Firefly Lane - L'estate in cui imp… - _mingyeom_ : Se mi chiamano e mi dicono che l'operazione ricade nei giorni in cui devo dare l'esame penso che non farò l'esame e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Estate cui L'inverno è ormai arrivato: cala la sete ma non il fabbisogno di acqua Fortune Italia