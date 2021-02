La libertà di essere femmina. Ecco le canzoni della Gréco - (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mauro Zanon Grandi parolieri, da Sartre a Leo Ferré, per la leggenda della musica francese. Che fece impazzire proprio tutti Liberté, égalité, féminité. Sono le tre parole che riassumono la vita intensa e fuori dal comune di Juliette Gréco, cantante e musa ispiratrice della Saint-Germain-des-Prés esistenzialista, morta a 93 anni lo scorso settembre, ma è anche il titolo dell'album postumo che racchiuderà le tredici canzoni più emblematiche della sua carriera e che uscirà per la Decca il prossimo 5 marzo. Indomita, disobbediente, Juliette Gréco guardava al futuro. Cantando, ridendo, amando, ha marciato contro qualsiasi forma di sottomissione, su tutti i fronti: repubblicano, artistico, amoroso Juliette Gréco ha vissuto in piedi. Il suo magnetismo ha ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mauro Zanon Grandi parolieri, da Sartre a Leo Ferré, per la leggendamusica francese. Che fece impazzire proprio tutti Liberté, égalité, féminité. Sono le tre parole che riassumono la vita intensa e fuori dal comune di Juliette, cantante e musa ispiratriceSaint-Germain-des-Prés esistenzialista, morta a 93 anni lo scorso settembre, ma è anche il titolo dell'album postumo che racchiuderà le tredicipiù emblematichesua carriera e che uscirà per la Decca il prossimo 5 marzo. Indomita, disobbediente, Julietteguardava al futuro. Cantando, ridendo, amando, ha marciato contro qualsiasi forma di sottomissione, su tutti i fronti: repubblicano, artistico, amoroso Julietteha vissuto in piedi. Il suo magnetismo ha ...

chetempochefa : 'il motivo per cui Navalny ha violato la libertà vigilata è che negli ultimi mesi si trovava in Germania per essere… - IlMici8 : @CettaFerrara Grazie Cetta! Ma infatti così dovrebbe essere. Sai quante ne leggo in tl di cose che non condivido e… - caputmundiHeidi : @pippopotam0 @FotoDiRoma Dev'essere stato meraviglioso avere quella libertà! Grazie per le bellissime foto ???? - javert64 : RT @albertomura: Macron su Navalny: «Il verdetto di Alexey @Navalny inaccettabile. Le differenze politiche non sono, in nessuna circostanza… - PsyKoGab : @ProVitaFamiglia Anno Domini 1350. Per fortuna il mondo è orientato verso il futuro. Si all'#aborto Si alla… -

Ultime Notizie dalla rete : libertà essere Associazioni, Partiti e movimenti si alleano e sfidano la Giunta Regionale sulla pillola abortiva

...la maggioranza della popolazione marchigiana sa che è un imperativo categorico garantire la libertà ... perché non mette limiti alla possibilità di obiezione di coscienza e può essere quindi vanificata ...

Usa: i senatori dem contro i social network

Tecnologia La libertà online nel mondo Secondo i senatori americani, insomma, gli algoritmi ... Ciò che non è chiaro è a chi spetta il diritto di sindacare ciò che può essere pubblicato e cosa no, e ...

Cambia vita e a 48 anni è record mondiale di apnea: «Ora mi sento libera» Buone Notizie ...la maggioranza della popolazione marchigiana sa che è un imperativo categorico garantire la... perché non mette limiti alla possibilità di obiezione di coscienza e puòquindi vanificata ...Tecnologia Laonline nel mondo Secondo i senatori americani, insomma, gli algoritmi ... Ciò che non è chiaro è a chi spetta il diritto di sindacare ciò che puòpubblicato e cosa no, e ...