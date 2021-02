Governo, Mario Draghi accetta l’incarico da Mattarella (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Che emerga Unità” ha detto l’ex Governatore della BCE Una nuova sfida per Mario Draghi, l’ex Governatore della Banca d’Italia e della BCE è stato incarico questa mattina al Quirinale di formare un nuovo Governo. Il professor Draghi, dopo un colloquio molto lungo di circa 2 ore ha accettato l’incarico con riserva. Ora, avvierà le trattative tra i partiti e non mancheranno è bene tenero a mente i problemi visto che Vito Crimi del Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che non verrà sostenuto il “nuovo” Governo. “Ringrazio il presidente della Repubblica – ha detto a fine colloquio alla stampa – per la fiducia che mi ha voluto accordare. È un momento difficile, dobbiamo essere all’altezza”. E poi: “Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Che emerga Unità” ha detto l’ex Governatore della BCE Una nuova sfida per, l’ex Governatore della Banca d’Italia e della BCE è stato incarico questa mattina al Quirinale di formare un nuovo. Il professor, dopo un colloquio molto lungo di circa 2 ore hatocon riserva. Ora, avvierà le trattative tra i partiti e non mancheranno è bene tenero a mente i problemi visto che Vito Crimi del Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che non verrà sostenuto il “nuovo”. “Ringrazio il presidente della Repubblica – ha detto a fine colloquio alla stampa – per la fiducia che mi ha voluto accordare. È un momento difficile, dobbiamo essere all’altezza”. E poi: “Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai ...

