Fiorentina | Bonaventura | “Tutti faticano a battere l’Inter | ci serve gara perfetta”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “fanno fatica a fermare i nerazzurri, dovremo fare una prestazionee sperare di non trovareal 100%“. Queste le parole di Giacomo, centrocampista della, in vista della sfida di Serie A contro la squadra di Conte, in programma venerdì al “Franchi” di Firenze. “Sarà difficile, sono una grande squadra con grandi campioni” ha concluso il calciatore viola ai microfoni di Sky Sport, “In Coppa Italia anche giocando bene non siamo riusciti a batterli“. SportFace.