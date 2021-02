Didattica a Distanza e Università: i Corsi di Laurea accessibili da casa raccolti in un portale con le valutazioni di Anvur (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo ora, nel quale due insegnati su tre sono favorevoli al mantenimento della Didattica a Distanza sino alla fine dell’emergenza sanitaria. Anche la formazione universitaria ne risente e si sposta sempre più verso l’online, con il 75% dei docenti universitari che si dichiarano soddisfatti dei risultati di questa metodologia e un aumento a doppia cifra degli iscritti alle Università telematiche anno su anno (dati INAPP / Unires / MIUR). È in questo contesto che si colloca il lancio del portale AteneiOnline, nato con l’obiettivo di assistere lo studente nella complessa scelta del corso di Laurea online più idoneo alle proprie esigenze. Il sito, accessibile all’indirizzo https://www.ateneionline.it, raccoglie infatti più di 120 schede di facile ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) In un periodo così particolare come quello che stiamo vivendo ora, nel quale due insegnati su tre sono favorevoli al mantenimento dellasino alla fine dell’emergenza sanitaria. Anche la formazione universitaria ne risente e si sposta sempre più verso l’online, con il 75% dei docenti universitari che si dichiarano soddisfatti dei risultati di questa metodologia e un aumento a doppia cifra degli iscritti alletelematiche anno su anno (dati INAPP / Unires / MIUR). È in questo contesto che si colloca il lancio delAteneiOnline, nato con l’obiettivo di assistere lo studente nella complessa scelta del corso dionline più idoneo alle proprie esigenze. Il sito, accessibile all’indirizzo https://www.ateneionline.it, raccoglie infatti più di 120 schede di facile ...

