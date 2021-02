Dayane Mello, spunta un retroscena da brividi su suo fratello: l’ha raccontato prima della notizia lutto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Qualche ora prima di apprendere la notizia della morte di suo fratello, Dayane Mello ha svelato un retroscena da brividi: i dettagli. La notizia della morte del fratello di Dayane Mello, diciamoci la verità, ha sconvolto davvero tutti. Non soltanto, com’è giusto che sia, la diretta interessata e i suoi familiari, ma anche tutti i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Qualche oradi apprendere lamorte di suoha svelato unda: i dettagli. Lamorte deldi, diciamoci la verità, ha sconvolto davvero tutti. Non soltanto, com’è giusto che sia, la diretta interessata e i suoi familiari, ma anche tutti i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - ineedhugsofthem : RT @daymelloreal: ????Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, og… - 91RENDEZV0US : #gfvip #tzvip #prelemi #gregorelli #rosiners #rosmello #prelemi tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pier… - crisenefrega : RT @parliamoditz: non voglio essere cattiva, ma quel 'vicino a dayane mello e alla sua famiglia' dopo che hai passato mesi a buttarle merda… -