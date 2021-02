Dal Giappone sono certi: “I Giochi si faranno, a prescindere dalla pandemia” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ne ha parlato il presidente dei Giochi Yoshiro Mori Da settimane si alternano voci contrastanti sullo svolgimento regolare o meno dei Giochi di Tokyo, sposati di un anno a causa della pandemia. Settimane fa il “Times” aveva lanciato uno scoop parlando di decisione già presa e di Giochi rimandati. Dal Giappone era arrivata la risposta in cui si si negava la teoria del magazine e si parlava, invece, di una situazione sotto controllo. Nelle ultime ore sono arrivate ulteriori rassicurazioni don le parole di Yoshiro Mori, presidente dei Giochi che ha garantito lo svolgimento dell’Olimpiade: “A prescindere da come si evolverà la situazione Coronavirus. Dobbiamo andare oltre la discussione se terremo le Olimpiadi o no. Parliamo di come le terremo. Pensiamo a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ne ha parlato il presidente deiYoshiro Mori Da settimane si alternano voci contrastanti sullo svolgimento regolare o meno deidi Tokyo, sposati di un anno a causa della. Settimane fa il “Times” aveva lanciato uno scoop parlando di decisione già presa e dirimandati. Dalera arrivata la risposta in cui si si negava la teoria del magazine e si parlava, invece, di una situazione sotto controllo. Nelle ultime orearrivate ulteriori rassicurazioni don le parole di Yoshiro Mori, presidente deiche ha garantito lo svolgimento dell’Olimpiade: “Ada come si evolverà la situazione Coronavirus. Dobbiamo andare oltre la discussione se terremo le Olimpiadi o no. Parliamo di come le terremo. Pensiamo a ...

