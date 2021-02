Crisi di governo, Zingaretti: “Giallorossi avanti insieme”. Centrodestra diviso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di governo, concluso il vertice M5s, Pd e Leu. Zingaretti assicura: “Giallorossi avanti insieme”. Passo indietro dei grillini? ROMA – Si è concluso il vertice tanto atteso tra Pd, M5s e Leu per capire la posizione da tenere su Mario Draghi. I grillini non hanno ancora sciolto le proprie riserve, ma la posizione iniziale sembra essersi ammorbidita. “Dalla riunione emerge la volontà di non disperdere il patrimonio comune costruito con grande impegno nell’ultimo anno e mezzo – sottolinea Vito Crimi – rispettato da La Repubblica – nel reciproco rispetto per le rispettive posizioni riguardo la scelta di appoggiare il governo guidato da Draghi, abbiamo confermato la volontà di mantenere saldo quel reale rapporto che nel tempo è cresciuto e migliorato ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021)di, concluso il vertice M5s, Pd e Leu.assicura: “”. Passo indietro dei grillini? ROMA – Si è concluso il vertice tanto atteso tra Pd, M5s e Leu per capire la posizione da tenere su Mario Draghi. I grillini non hanno ancora sciolto le proprie riserve, ma la posizione iniziale sembra essersi ammorbidita. “Dalla riunione emerge la volontà di non disperdere il patrimonio comune costruito con grande impegno nell’ultimo anno e mezzo – sottolinea Vito Crimi – rispettato da La Repubblica – nel reciproco rispetto per le rispettive posizioni riguardo la scelta di appoggiare ilguidato da Draghi, abbiamo confermato la volontà di mantenere saldo quel reale rapporto che nel tempo è cresciuto e migliorato ...

mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - mimmomaiello : RT @Phastidio: Al di là dell'analisi politica, qui @mattiafeltri coglie il punto: la reazione dei mercati all'eventuale fallimento del tent… - ClariceWr : RT @yleniaindenial: Mario Draghi, nato da una crisi di governo, Khaleesi della BCE, padre dei draghi, protettore dell'euro, distruttore di… -