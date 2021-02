Coronavirus, via libera dell’Aifa a due anticorpi monoclonali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Aifa autorizza due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19. ROMA – L’Aifa autorizza due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19. Dopo l’aumento del pressing del ministro Speranza, il Comitato tecnico-scientifico dell’ente regolatorio ha deciso di approvare quelli prodotti da Eli Lilly e Regeneron. Un primo via libera che porterà il Governo nei prossimi giorni a muoversi per acquistare gli anticorpi e metterli subito a disposizione dei medici. I fondi sono stati stabiliti e per gli italiani gli anticorpi dovrebbero essere gratuiti. Quando utilizzare gli anticorpi monoclonali Il Comitato tecnico-scientifico dell’Aifa si è soffermato anche sull’utilizzo degli ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’Aifa autorizza dueper il trattamento di Covid-19. ROMA – L’Aifa autorizza dueper il trattamento di Covid-19. Dopo l’aumento del pressing del ministro Speranza, il Comitato tecnico-scientifico dell’ente regolatorio ha deciso di approvare quelli prodotti da Eli Lilly e Regeneron. Un primo viache porterà il Governo nei prossimi giorni a muoversi per acquistare glie metterli subito a disposizione dei medici. I fondi sono stati stabiliti e per gli italiani glidovrebbero essere gratuiti. Quando utilizzare gliIl Comitato tecnico-scientificosi è soffermato anche sull’utilizzo degli ...

