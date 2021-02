Ciaccheri | onore e onere per città nata come centro mondo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Centocinquant’anni fa Roma veniva dichiarata Capitale d’Italia. Une unper una citta’delconosciuto e della cristianita’, custode di una storia millenaria e diventata volto e nome del Paese e sede delle nostre istituzioni repubblicane. Ma guardando questa citta’, oggi, si fa una gran fatica a immaginarlauna Capitale europea.” “In questi ultimi anni Roma ha perso molto: dalla sua vocazione internazionale alla cura delle sue comunita’, complice un governo cittadino che non ha saputo, non ha voluto e non e’ riuscito a guardare al di la’ di se’ stesso, indeciso, inerme, senza una visione per la citta’, senza amore per Roma, per le romane e per i romani. Roma e’ tante cose, tanti mondi che si contaminano tra di loro. ...