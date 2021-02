Beh, qualcuno ha detto draghi? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A furia di sentir evocare l’ex governatore della Banca centrale europea Mario draghi, coinvolto dal Quirinale nella formazione di un governo “di alto profilo” che potrebbe durare come un gatto in tangenziale (ma per un tempo comunque sufficiente alla stesura del Next Generation Eu da presentare all’Europa entro aprile, che è quel che conta), ci sembrava giusto riunire i migliori meme che stanno circolando online a tema… draghi, ça va sans dire. Game of Thrones – prolifica fucina di parodie, anche ad anni dalla sua conclusione – con la sua regina “nata dalla tempesta, prima del suo nome, madre dei draghi” è stata la vera rampa di lancio per il facile accostamento; ma a ben guardare non sono pochi i film e le serie tv ad avere come protagoniste le mitologiche creature (parliamo di quelle che sputano fuoco, non di Mario). In una giornata ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A furia di sentir evocare l’ex governatore della Banca centrale europea Mario, coinvolto dal Quirinale nella formazione di un governo “di alto profilo” che potrebbe durare come un gatto in tangenziale (ma per un tempo comunque sufficiente alla stesura del Next Generation Eu da presentare all’Europa entro aprile, che è quel che conta), ci sembrava giusto riunire i migliori meme che stanno circolando online a tema…, ça va sans dire. Game of Thrones – prolifica fucina di parodie, anche ad anni dalla sua conclusione – con la sua regina “nata dalla tempesta, prima del suo nome, madre dei” è stata la vera rampa di lancio per il facile accostamento; ma a ben guardare non sono pochi i film e le serie tv ad avere come protagoniste le mitologiche creature (parliamo di quelle che sputano fuoco, non di Mario). In una giornata ...

