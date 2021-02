Badante 51enne muore in casa | ipotesi cause naturali

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – Il cadavere di un italiano di 51 anni e’ stato ritrovato, alle 12.30 circa, in un appartamento di via Fontecchio, in zona Villaggio Prenestino a Roma. L’uomo che lavorava comeper una persona anziana, secondo quanto si apprende, sarebbe stato colto da malore e cadendo avrebbe battuto la testa. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del Casilino. L’e’ quella della morte naturale. La salma e’ stata messa a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

