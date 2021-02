Australian Open, positivo in Hotel: niente partite a Melbourne domani (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un lavoratore di un albergo di Melbourne è risultato positivo al Covid. Circa 600 persone in quarantena, e domani nessuna partita Primi segnali di pericolo a Melbourne in vista degli Australian Open, in programma dall’8 febbraio. Un lavoratore del Grand Hyatt Hotel, uno degli alberghi usati dai tennisti, è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria. Circa 600 persone tra giocatori, arbitri e membri dello staff sono state immediatamente isolate. Secondo Andrews gli Australian Open non sono in pericolo, ma la notizia di un caso positivo “avrà ripercussioni sulle partite dei tornei in corso in questo momento a ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un lavoratore di un albergo diè risultatoal Covid. Circa 600 persone in quarantena, enessuna partita Primi segnali di pericolo ain vista degli, in programma dall’8 febbraio. Un lavoratore del Grand Hyatt, uno degli alberghi usati dai tennisti, è risultatoal Covid. Lo ha annunciato Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria. Circa 600 persone tra giocatori, arbitri e membri dello staff sono state immediatamente isolate. Secondo Andrews glinon sono in pericolo, ma la notizia di un caso“avrà ripercussioni sulledei tornei in corso in questo momento a ...

