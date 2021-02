Asia Argento è tutto finito | un momento di grande dolore

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Max Gazzè racconta la verità sulla fine della relazione con la regista. Scopriamo insieme come mai i due si sono lasciati. Max Gazzè questa sera sarà presente nel film “Basilicata coast to coast“, in onda su Cine34. La pellicola diretta e interpretata da Rocco Papaleo vede affiancare nel cast volti importanti del mondo