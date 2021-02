Uomini e donne, tra Gemma e Maurizio spunta un’amante: poesia «osé» in studio (Di martedì 2 febbraio 2021) Tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci spunta un’amante? Nella puntata di Uomini e donne di oggi, martedì 2 febbraio 2021, Gemma ha portato in studio una segnalazione audio che metterebbe Maurizio con le spalle al muro. Nel vocale, una donna rivela – a torto o a ragione, per ora non è dato sapere – dell’esistenza di un’amante in quel di Bagnoli a Mantova, lì dove vive il cavaliere brizzolato di cinquant’anni. Uomini e donne, tra Gemma e Maurizio spunta un’amante? Il marito della donna non avrebbe dato l’autorizzazione a diffondere l’audio in televisione, così ad ascoltarlo a Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) TraGalgani eGuerci? Nella puntata didi oggi, martedì 2 febbraio 2021,ha portato inuna segnalazione audio che metterebbecon le spalle al muro. Nel vocale, una donna rivela – a torto o a ragione, per ora non è dato sapere – dell’esistenza diin quel di Bagnoli a Mantova, lì dove vive il cavaliere brizzolato di cinquant’anni., tra? Il marito della donna non avrebbe dato l’autorizzazione a diffondere l’audio in televisione, così ad ascoltarlo ae ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - toutlereste : #maratonamentana ma li vogliamo eliminare questi manel? Ho capito che sono tutti bravi, che la corrispondente è do… - tuttopuntotv : Uomini e donne, tra Gemma e Maurizio spunta un’amante: poesia «osé» in studio #UominieDonne -