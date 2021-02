Tre consiglieri positivi al Covid, sindaco in isolamento volontario (Di martedì 2 febbraio 2021) di Erika Noschese Ore di ansia e particolare preoccupazione, a Palazzo di Città, dopo la positività al Covid di due consiglieri di maggioranza e uno d’opposizione. Si tratta del capogruppo del Psi Massimiliano Natella, Rocco Galdi e Giuseppe Ventura che hanno “costretto” il primo cittadino all’isolamento volontario, in attesa dei risultati del tampone. “Cari amici sono incappato nella rete del virus, spero di uscirne presto e soprattutto mi auguro di non aver coinvolto nessun altro. Presto tutti potremo godere del vaccino e ritornare alla nostra vita fatta di feste, abbracci e strette di mano”, ha scritto il consigliere Natella domenica sera sul suo profilo social. N L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 febbraio 2021) di Erika Noschese Ore di ansia e particolare preoccupazione, a Palazzo di Città, dopo latà aldi duedi maggioranza e uno d’opposizione. Si tratta del capogruppo del Psi Massimiliano Natella, Rocco Galdi e Giuseppe Ventura che hanno “costretto” il primo cittadino all’, in attesa dei risultati del tampone. “Cari amici sono incappato nella rete del virus, spero di uscirne presto e soprattutto mi auguro di non aver coinvolto nessun altro. Presto tutti potremo godere del vaccino e ritornare alla nostra vita fatta di feste, abbracci e strette di mano”, ha scritto il consigliere Natella domenica sera sul suo profilo social. N L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

