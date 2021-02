Stasera in tv “The Day After Tomorrow”, monito per il pianeta di domani (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel 2004 The Day After Tomorrow (L’alba del giorno dopo) sorprende gli spettatori raccontando di una futura glaciazione. Il tedesco Roland Emmerich fa così centro nelle paure del suo pubblico e si impone definitivamente come maestro del genere catastrofico. Prima c’era stato infatti il fortunato Independence Day, ma dopo ci saranno anche 2012 e Moonfall (di cui abbiamo parlato qui). La riuscita di questi film deve molto alla maestria di Emmerich e all’uso certosino degli effetti speciali. Basti pensare che per realizzare The Day After Tomorrow il regista dovette affidarsi a nove case di produzione diverse. Ma il successo del film si regge anche sulle polemiche scatenate (a partire dall’affinità tra il vicepresidente di Emmerich e Dick Cheney), nonché sulla (pseudo) veridicità scientifica dell’apocalisse che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel 2004 The Day(L’alba del giorno dopo) sorprende gli spettatori raccontando di una futura glaciazione. Il tedesco Roland Emmerich fa così centro nelle paure del suo pubblico e si impone definitivamente come maestro del genere catastrofico. Prima c’era stato infatti il fortunato Independence Day, ma dopo ci saranno anche 2012 e Moonfall (di cui abbiamo parlato qui). La riuscita di questi film deve molto alla maestria di Emmerich e all’uso certosino degli effetti speciali. Basti pensare che per realizzare The Dayil regista dovette affidarsi a nove case di produzione diverse. Ma il successo del film si regge anche sulle polemiche scatenate (a partire dall’affinità tra il vicepresidente di Emmerich e Dick Cheney), nonché sulla (pseudo) veridicità scientifica dell’apocalisse che ...

