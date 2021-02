Sci alpino, Dominik Paris a Garmisch per l’ultimo test prima dei Mondiali (Di martedì 2 febbraio 2021) Il fine settimana di gare di Garmisch-Partenkirchen (Germania) sarà l’ultimo impegno del Circo Bianco al maschile prima dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo che, ormai, sono sempre più all’orizzonte. La Coppa del Mondo di sci alpino, quindi, presenta una discesa ed un supergigante sulla celebre pista Kandahar, una sorta di prova ufficiale in vista dell’attesissima kermesse iridata sulle nevi ampezzane. Tra chi proverà a sfruttare queste ultime due prove per affinare ulteriormente la sua condizione ci sarà, ovviamente, il nostro Dominik Paris. Lo sciatore altoatesino, infatti, vuole presentarsi nel migliore dei modi ai Mondiali, un appuntamento importantissimo (che precede le Olimpiadi di Pechino 2022) e che il nostro fuoriclasse vuole affrontare nel ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Il fine settimana di gare di-Partenkirchen (Germania) saràimpegno del Circo Bianco al maschiledeidi Cortina d’Ampezzo che, ormai, sono sempre più all’orizzonte. La Coppa del Mondo di sci, quindi, presenta una discesa ed un supergigante sulla celebre pista Kandahar, una sorta di prova ufficiale in vista dell’attesissima kermesse iridata sulle nevi ampezzane. Tra chi proverà a sfruttare queste ultime due prove per affinare ulteriormente la sua condizione ci sarà, ovviamente, il nostro. Lo sciatore altoatesino, infatti, vuole presentarsi nel migliore dei modi ai, un appuntamento importantissimo (che precede le Olimpiadi di Pechino 2022) e che il nostro fuoriclasse vuole affrontare nel ...

