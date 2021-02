Salvini vuole il voto subito ma continua a strizzare l’occhio a Draghi. “E’ una persona assolutamente stimabile” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Draghi è una persona assolutamente stimabile. Il problema è chi lo sostiene e per fare cosa. Draghi sostenuto dalla sinistra per fare la patrimoniale sulle case e sui conti correnti? No, grazie. L’Italia ha bisogno di taglio di tasse e burocrazia, non di più tasse e burocrazia. La sinistra purtroppo ha questo nel suo Dna”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Roma, in merito alla crisi di Governo. “Mentre al governo continuano a litigare e mentre saltano posti di lavoro – ha aggiunto il Capitano -, noi oggi abbiamo concluso i lavori per la nostra idea di utilizzo dei fondi europei, del Recovery Plan, quindi qua non ci sono ministeri, ma ci sono i soldi per quello che serve al Paese. Noi chiediamo di poter votare in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) “è una. Il problema è chi lo sostiene e per fare cosa.sostenuto dalla sinistra per fare la patrimoniale sulle case e sui conti correnti? No, grazie. L’Italia ha bisogno di taglio di tasse e burocrazia, non di più tasse e burocrazia. La sinistra purtroppo ha questo nel suo Dna”. E’ quanto ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti a Roma, in merito alla crisi di Governo. “Mentre al governono a litigare e mentre saltano posti di lavoro – ha aggiunto il Capitano -, noi oggi abbiamo concluso i lavori per la nostra idea di utilizzo dei fondi europei, del Recovery Plan, quindi qua non ci sono ministeri, ma ci sono i soldi per quello che serve al Paese. Noi chiediamo di poter votare in ...

