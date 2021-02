Ponte Morandi, svolta nell’inchiesta sul disastro. Via all’incidente probatorio per accertare le responsabilità a carico dei 70 indagati (Di martedì 2 febbraio 2021) Come da programma è iniziato il secondo incidente probatorio per chiarire cosa ha causato il disastro del Ponte Morandi e accertare eventuali responsabilità nel collasso del viadotto del 14 agosto 2018 in cui hanno perso la vita 43 persone. Un’udienza, sul fascicolo che conta oltre 70 indagati, che è subito partita con un colpo di scena perché le difese hanno chiesto il rinvio dell’udienza per 15 giorni in quanto i periti non hanno messo agli atti il software usato per calcolare la capacità di tiraggio dei cavi degli stralli in base al quale, secondo loro, i controlli e la manutenzione “avrebbero impedito il crollo” ma dal 1993 “non sono stati effettuati interventi sul pilone caduto”. Istanza parzialmente accolta dal gip di Genova che ha disposto l’acquisizione del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Come da programma è iniziato il secondo incidenteper chiarire cosa ha causato ildeleventualinel collasso del viadotto del 14 agosto 2018 in cui hanno perso la vita 43 persone. Un’udienza, sul fascicolo che conta oltre 70, che è subito partita con un colpo di scena perché le difese hanno chiesto il rinvio dell’udienza per 15 giorni in quanto i periti non hanno messo agli atti il software usato per calcolare la capacità di tiraggio dei cavi degli stralli in base al quale, secondo loro, i controlli e la manutenzione “avrebbero impedito il crollo” ma dal 1993 “non sono stati effettuati interventi sul pilone caduto”. Istanza parzialmente accolta dal gip di Genova che ha disposto l’acquisizione del ...

