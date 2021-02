Patrick Zaki: deciso un rinnovo della detenzione preventiva di 45 giorni (Di martedì 2 febbraio 2021) Per Patrick Zaki è stato deciso un “rinnovo della detenzione preventiva di 45 giorni per diffusione di notizie false”. Lo riferisce una fonte giudiziaria egiziana, affermando che “la Procura generale ha confermato la propria volontà di applicare le disposizioni di legge e della Costituzione che la autorizzano a tenere l’accusato in custodia cautelare”. Questo in quanto “i motivi della sua incarcerazione permangono” e “le indagini proseguono”. Lo studente dell’università di Bologna deve rispondere, in particolare, “di istigazione a manifestare, esortazione a rovesciare il regime e diffusione di false informazioni”. Lo studente viene accusato per “l’uso di un account su una rete internet internazionale per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Perè statoun “di 45per diffusione di notizie false”. Lo riferisce una fonte giudiziaria egiziana, affermando che “la Procura generale ha confermato la propria volontà di applicare le disposizioni di legge eCostituzione che la autorizzano a tenere l’accusato in custodia cautelare”. Questo in quanto “i motivisua incarcerazione permangono” e “le indagini proseguono”. Lo studente dell’università di Bologna deve rispondere, in particolare, “di istigazione a manifestare, esortazione a rovesciare il regime e diffusione di false informazioni”. Lo studente viene accusato per “l’uso di un account su una rete internet internazionale per ...

amnestyitalia : #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarc… - amnestyitalia : Anche le scuole possono attivarsi ed esprimere la propria solidarietà a Patrick Zaki, studente egiziano arrestato d… - Agenzia_Ansa : Nuova udienza sulla custodia cautelare per Patrick #Zaki, lo studente egiziano dell'università di #Bologna detenuto… - luca_e_mai_piu : RT @il_cupo: Chiedo per un amico, ma che Patrick Zaki resta ancora 45 gg in carcere ve ne frega qualcosa? - LucaRockets : RT @LiveAvanti: Check out this article: Free Patrick: La vergognosa vicenda di Patrick Zaki, altri 45 giorni di detenzione preventiva 'ingi… -