Mattarella: "Ora due strade: nuovo governo o voto" Forte appello ai partiti per non andare alle elezioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessun passo avanti per il 'Conte ter', anzi. Nelle ultime ore la trattativa si è arenata, tra veti dei partiti e divergenze sul programma Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessun passo avanti per il 'Conte ter', anzi. Nelle ultime ore la trattativa si è arenata, tra veti deie divergenze sul programma Segui su affaritaliani.it

ilfoglio_it : L'accordo per un nuovo governo non c'è. Il 'contratto' non è stato firmato. Fico che sale al Quirinale con un nulla… - RaffaeleFitto : Manca meno di un'ora dall'incontro di #Fico con #Mattarella le trattative per formare un nuovo governo sono in alto… - TeresaBellanova : Ci siamo affidati alla saggezza del presidente Mattarella. Se ha scelto il mandato esplorativo, per noi è la strada… - gio551 : RT @mesoada: Governo del Presidente Grazie #Mattarella Ora governo di altissimo profilo per salvarci da questo disastro sociale economico e… - Gianmar26145917 : Comunque è finita di #Conte, ora ci toccherà probabilmente il 'vile affarista' #Draghi Di votare non se ne parla n… -