Mario Draghi, il Governatore col bazooka che salvò l'Eurozona (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - I bene informati rivelano che sia talmente puntuale che abbia l'orologio al polso puntato cinque minuti in anticipo, e che quando nel corso della sua carriera andava ad un vertice o alla riunione dell'Eurogruppo amasse viaggiare 'leggero' al punto da imbarcare il bagaglio, seppur minuscolo, col necessario di una sola notte in albergo. Il suo rigore, la sua autorevolezza, riconosciuti finanche dai "falchi" tedeschi, gli hanno creato un soprannome ad hoc, quello di "Super Mario": questo perché ha salvato l'Eurozona, ricorrendo al 'bazooka', con la determinatezza del 'whatever it takes' (costi quel che costi), e a tutto l'"arsenale" messo a disposizione dalla Banca Centrale Europea di cui è stato presidente per otto anni. Mario Draghi approda all'Eurotower nel 2011, dopo una lunga carriera: tra i ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - I bene informati rivelano che sia talmente puntuale che abbia l'orologio al polso puntato cinque minuti in anticipo, e che quando nel corso della sua carriera andava ad un vertice o alla riunione dell'Eurogruppo amasse viaggiare 'leggero' al punto da imbarcare il bagaglio, seppur minuscolo, col necessario di una sola notte in albergo. Il suo rigore, la sua autorevolezza, riconosciuti finanche dai "falchi" tedeschi, gli hanno creato un soprannome ad hoc, quello di "Super": questo perché ha salvato l', ricorrendo al '', con la determinatezza del 'whatever it takes' (costi quel che costi), e a tutto l'"arsenale" messo a disposizione dalla Banca Centrale Europea di cui è stato presidente per otto anni.approda all'Eurotower nel 2011, dopo una lunga carriera: tra i ...

Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, il Cons. Giovanni Grasso comunica alla stampa la convocazione del Prof. Mario #Draghi - lorepregliasco : Grasso (portavoce Mattarella): il presidente ha convocato per domattina alle 12 il prof. Mario Draghi - _goose_god : RT @DeShindig: Poco meno di 3 anni Mattarella chiamò Cottarelli senza verificare la concreta possibilità di formare un governo. Sappiamo po… - jennylastitica : RT @Dio: 'Mi dica, Presidente.' 'Dracarys!' 'Come?!?' 'No, niente, Mario. Era un sogno che ho fatto.' #Mattarella #Draghi -