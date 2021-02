genovesergio76 : Lazio, rinnovo Inzaghi: oggi può essere il giorno dell’annuncio via @OneFootball. Leggilo qui: - sportli26181512 : #Lazio-Inzaghi, il rinnovo è ora: settimana decisiva: Manca pochissimo all’accordo triennale, serve un altro piccol… - LazionewsEu : - Aquila6811 : RT @pasqualinipatri: Secondo @Tiki_Taka_real, mister #Inzaghi è al 5°posto per pagelle delle prime 20 partite di #SerieA Siete d'accordo?… - Fantacalcio : Lazio: rinnovo o addio per Inzaghi? Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

ROMA - Le trattative per il rinnovo di Simonesono iniziate ufficialmente il 9 dicembre scorso. Certo, se ne parlava già dall'estate, ma in quel giorno (con gli ottavi di Champions in tasca), allenatore e presidente, si sono seduti al ...Commenta per primo Fumata bianca (e celeste). Claudio Lotito blinda Simone. Secondo Il Messaggero , l'annuncio può arrivare già in giornata. L'allenatore, in scadenza di contratto a giugno, si è accordato per un biennale fino al 2023. Con tanto di aumento di ...Conto alla rovescia in casa Lazio, dove è cominciata la settimana decisiva per la firma sul rinnovo di mister Simone Inzaghi. Secondo Il Messaggero ...Conto alla rovescia in casa Lazio, dove è cominciata la settimana decisiva per la firma sul rinnovo di mister Simone Inzaghi. Secondo Il Messaggero infatti, tutti i dettagli sono stati limati e il tec ...