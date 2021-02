La D’Eusanio non viene eliminata dal GF, Balotelli sbotta sui social: “Non ha senso” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alla fine hanno dato al pubblico la possibilità di trattenerla o meno nella casa del Grande Fratello. Alda D'Eusanio, a detta di molti, doveva essere eliminata per avere utilizzato - senza riferirsi a nessuno in particolare - la parola negro al posto della parola nero. Balotelli su tutti l'aveva attaccata sui social. E ieri sera era molto deluso quando il pubblico ha deciso per la permanenza nella casa del Gf Vip della giornalista. Prima della votazione ha scritto: "Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi, e alla nostra storia e se ho fatto (abbiamo fatto) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FinallyMario/status/1356364349468798978?s=20"Chiuso il televoto, Signorini ha annunciato che la D'Eusanio poteva rimanere ... Leggi su golssip (Di martedì 2 febbraio 2021) Alla fine hanno dato al pubblico la possibilità di trattenerla o meno nella casa del Grande Fratello. Alda D'Eusanio, a detta di molti, doveva essereper avere utilizzato - senza riferirsi a nessuno in particolare - la parola negro al posto della parola nero.su tutti l'aveva attaccata sui. E ieri sera era molto deluso quando il pubblico ha deciso per la permanenza nella casa del Gf Vip della giornalista. Prima della votazione ha scritto: "Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi, e alla nostra storia e se ho fatto (abbiamo fatto) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FinallyMario/status/1356364349468798978?s=20"Chiuso il televoto, Signorini ha annunciato che la D'Eusanio poteva rimanere ...

