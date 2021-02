Kabak lascia lo Schalke e va al Liverpool McKennie lo punge | “Ora devi imparare l’inglese”

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Da oggi non faccio più parte della meravigliosa famiglia dello, un luogo che ho avuto il privilegio di poter chiamare ‘casa’ per un anno e mezzo. Vorrei ringraziare tutti gli allenatori e i compagni di squadra con cui ho combattuto fianco a fianco in questo periodo”. Ozanloe si trasferisce aldopo la breve e sfortunata in termini di classifica esperienza nella Ruhr. A punzecchiare il difensore centrale turco sui social ci ha pensato Weston, centrocampista della Juventus e suo ex compagno di squadra: “Ora è il momento di! Sono orgoglioso di te, fratello”. SportFace.

Falso_Nueve_IT : Ultime ore di mercato concitate in #PremierLeague. Il #Liverpool puntella la difesa con gli arrivi di Ozan #Kabak (… - TuttoBundesliga : Calciomercato #Bundesliga: #Kabak lascia lo @s04 direzione @LFC (23 mln ai biancoblù), in sostituzione arriverà… -

Ultime Notizie dalla rete : Kabak lascia

L'aveva seguito a lungo il Milan , soprattutto questa estate, alla fine ha firmato con il Liverpool . Ozan, difensore turco classe 2000 dello Schalke04la Bundesliga e approda in Premier, in prestito ai Reds fino al termine della stagione. Una benedizione per Klopp, che dopo gli infortuni ......si trasferisce dal Marsiglia all'Hertha Berlino Accordo tra Liverpool e Schalke 04 per. ...questo campo vuoto se sei umano: Warning : count(): Parameter must be an array or an object that ...Kabak lascia lo Schalke e si trasferisce al Liverpool. Sui social McKennie lo sfotte: "Ora devi imparare l'inglese" ...Dal suo trono di sovrano del calciomercato italiano versione inverno 2021 il Milan osserva con interesse anche gli sviluppi che dall’estero si evidenziano su quelli che un tempo erano ...