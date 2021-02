Inter - Juventus 1 - 0 Live | nerazzurri in vantaggio grazie a Lautaro Martinez

Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : ?? @JuventusTV Vi racconta così quella partita: - WallaceFluu : RT @CR7Brasil: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… - soaressfds : RT @CR7Brasil: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

18'pt Conclusione di Alex Sandro , di prima intenzione, sul pallone sputato fuori dalla difesa dell': palla altissima. 16'pt Al momento non c'è stata nessuna reazione della. 14'pt Duro ...Commenta per primo Prima semifinale d'andata di Coppa Italia , con in campo. A dirigere il Derby d'Italia , Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato da Carbone e Peretti . Quarto uomo Massa , al Var Irrati assistito da Paganessi. Di seguito i casi da ...VAR protagonista nel corso della semifinale d’andata di Coppa Italia, Inter-Juventus. Al 25’ infatti, quando il risultato vedeva i nerazzurri in vantaggio per 1-0 grazie al goal segnato al 9’ da ...Oltre 1.000 tifosi dell'Inter si sono radunati all'esterno dello stadio San Siro a Milano per incitare la squadra nerazzurra che affrontera' ...