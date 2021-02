Il lodo della discordia | l' ultima lite è sulla giustizia Il tavolo di Fico chiede più tempo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il primo piano di Montecitorio è blindato da ieri. Un cordone rosso separa la finescalinata dalla SalaLupa dove, in modalità quasi permanente, sono riuniti i capigruppo di M5s, Pd, Italia Viva, Leu e Europeisti. Davanti alla porta gli assistenti parlamentari controllano che nessuno si avvicini al gran conclave, che oggi rispetto a ieri è anche cresciuto nei numeri. Si parla di, tema spinoso, pieno di veti incrociati, ed è qui infatti che salta ancora una volta la trattativa. Pd e M5s raggiungono un’intesa di massimaprescrizione e sul processo penale, Italia Viva si oppone. Lo schema è sempre lo stesso. In campo sono gli ‘esperti’. Per il Pd è presente il vice segretario Andrea Orlando e per Leu Pietro Grasso. Ma anche le altre delegazioni si sono dotate dei lori pesi massimi, per il ...

Se il ddl sul processo penale non verrà approvato entro un anno , a quel punto si dovrà rivedere la formula attualeprescrizione . Possiamo chiamarloOrlando . C'è stata un'apertura dei ...Italia viva "non condivide ilOrlando : non c'è nessun accordo sulla prescrizione e sul ... concludono dallo stafftitolareFarnesina. La prima giornatadel tavolo - Seduti uno di ...Tema Giustizia, compresa la riformadella prescrizione, al centrodella prima sessione di lavoro del tavolo per il programma convocato da Roberto Fico in vistadella formazione di un nuovo governo.