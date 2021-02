Il Covid «salva» 1.639 cinghiali «Ma la proliferazione resta un pericolo» (Di martedì 2 febbraio 2021) La stagione venatoria tra mille ombre e pochissime luci si è chiusa lo scorso 31 gennaio e per i cacciatori lombardi è già tempo di guardare al futuro, ma anche di vedere cosa è rimasto del 2020. Innanzitutto la stagione si è chiusa solo pochi giorni fa, ma già sulla rete inizia una conta che ogni anno fa discutere, quella legata alla sicurezza a caccia e agli incidenti. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 febbraio 2021) La stagione venatoria tra mille ombre e pochissime luci si è chiusa lo scorso 31 gennaio e per i cacciatori lombardi è già tempo di guardare al futuro, ma anche di vedere cosa è rimasto del 2020. Innanzitutto la stagione si è chiusa solo pochi giorni fa, ma già sulla rete inizia una conta che ogni anno fa discutere, quella legata alla sicurezza a caccia e agli incidenti.

zazoomblog : Il Covid «salva»1.639 cinghiali «Ma la proliferazione resta un pericolo» - #Covid #«salva»1.639 #cinghiali - LorettaGardoni : Nessuno si salva da solo - Per vincere contro il Covid-19, il diritto alle cure deve essere per tutti. Firma l'app… - MaryMichi68 : RT @Raccontami1: @Pensant50024857 @djanghuez (In generale è aberrante quel che dice verso molte persone io per dire devo essere un qualcosa… - InMonsterland : @Marfisa2 @valy_s @DottAngeloC @GuiducciLuigi @mignoloeprof @neobiovirus @paolestro @Pinzie @ILupobianco @ve_mauro… - Raccontami1 : @Pensant50024857 @djanghuez (In generale è aberrante quel che dice verso molte persone io per dire devo essere un q… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid salva La Giornata mondiale. Celebrare nonni e anziani per riunire le generazioni

Parlava dei morti per Covid nelle case di riposo, dei vulnerabili non solo a causa dell'età, ma ... Nessuno però si salva da solo, neppure i giovani. E allora se anche la pandemia, oltre all'...

Covid, nuovi positivi a Colli A Volturno: il sindaco dispone la DaD

... a seguito dell'accertamento di un caso di positività alla Covid che interessa la comunità ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!

I Mapuche: «La Terra ci salva anche dal Covid» Avvenire Azzerare la Tari per salvare gli oltre 550 agriturismi sardi: lo chiede la Coldiretti

Aziende che da un anno stanno lottando per sopravvivere stretti fra lockdown, misure anti contagio e limiti agli spostamenti con il crollo del turismo e il blocco della ristorazione.E’ l’appello lanci ...

Covid: Coldiretti,stop Tari per salvare agriturismo Sardegna

Coldiretti Sardegna ha stimato una perdita di oltre 200 milioni di euro per la sola giornata di domenica 24 gennaio e per i soli 150 agriturismi iscritti all'associazione Terranostra, primo giorno di ...

Parlava dei morti pernelle case di riposo, dei vulnerabili non solo a causa dell'età, ma ... Nessuno però sida solo, neppure i giovani. E allora se anche la pandemia, oltre all'...... a seguito dell'accertamento di un caso di positività allache interessa la comunità ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui eil contatto!Aziende che da un anno stanno lottando per sopravvivere stretti fra lockdown, misure anti contagio e limiti agli spostamenti con il crollo del turismo e il blocco della ristorazione.E’ l’appello lanci ...Coldiretti Sardegna ha stimato una perdita di oltre 200 milioni di euro per la sola giornata di domenica 24 gennaio e per i soli 150 agriturismi iscritti all'associazione Terranostra, primo giorno di ...