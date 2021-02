‘Esplorazioni’ | countdown per Fico | stretto nel ‘muro contro muro’ fra M5s ed Iv

Leggi su italiasera

(Di martedì 2 febbraio 2021) Quando mancano ormai poco ore al ritorno dial Colle per riferire al Presidente Mattarella, non c’è ancora nulla di nuovo di cui parlare: la maggioranza persevera infatti con diatribe e contrapposizioni che altro non fanno che peggiorare una situazione di per se già abbastanza tragica. In particolare, come era prevedibile, è ancora una volta l’assoluta incomunicabilità fra M5s e Iv a rendere flebili le speranze di un accordo, che tutti anelano, ma che nessuno riesce a concretizzare con i fatti. Come riportato in un altro articolo, dal canto suo Renzi ha affermato che “Noi cerchiamo l’intesa, dovrebbero fare qualche passo anche gli altri”.: Renzi accusato di alzare l’asticella, ma lui replica: temi già noti In realtà ‘gli altri’, cioè il resto della maggioranza, di fatto, oltre che a ‘denunciare’ il continuo ‘alzare l’asticella’ da ...